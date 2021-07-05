Україна через штам «Дельта» вимагає встановлювати «Дію» від своїх громадян, які повертаються з 4 країн

Україна через розповсюдження нового штаму коронавірусу «Дельта» вимагає від своїх громадян, які повернулися з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії або перебували на їхніх територіях не менше 7 днів протягом останніх 14 днів, встановлювати додаток «Дія. Вдома».

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Щоб повернуиися Україну з цих країн, потрібно буде додатково пройти експрес-тест на антиген безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон або пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію.

Іноземцям, які приїжджають з цих країн, теж потрібно здати експрес-тест в аеропорту. Без цього заборонять перетинати кордон України.