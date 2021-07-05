Украина из-за штамма «Дельта» требует устанавливать «Дію» от своих граждан, которые возвращаются из 4 стран

Украина из-за распространения нового штамма коронавируса «Дельта» требует от своих граждан, которые вернулись из Португалии, России, Великобритании и Индии или находились на их территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней, устанавливать приложение «Дія. Вдома».

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Чтобы вернуться в Украину из этих стран, нужно будет дополнительно пройти экспресс-тест на антиген непосредственно в пункте пропуска через государственную границу или пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Иностранцам, которые приезжают из этих стран, нужно будет также сдать экспресс-тест в аэропорту. Без этого запретят пересекать границу Украины.