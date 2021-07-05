Украина из-за штамма «Дельта» требует устанавливать «Дію» от своих граждан, которые возвращаются из 4 стран

Украина из-за распространения нового штамма коронавируса «Дельта» требует от своих граждан, которые вернулись из Португалии, России, Великобритании и Индии или находились на их территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней, устанавливать приложение «Дія. Вдома».
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Чтобы вернуться в Украину из этих стран, нужно будет дополнительно пройти экспресс-тест на антиген непосредственно в пункте пропуска через государственную границу или пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.
Иностранцам, которые приезжают из этих стран, нужно будет также сдать экспресс-тест в аэропорту. Без этого запретят пересекать границу Украины.
Для въезда в Украину из других стран правила не менялись — если страна находится в «зеленой» зоне, приложение устанавливать не нужно.
Отметим, что по данным ВОЗ штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации. Его впервые выявили в Индии. Производители вакцин уверяют, что их препараты остаются эффективными и против этого штамма вируса.
- 23 июня у двух человек в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта». Госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России. Из-за этого штамма Украина ввела дополнительные ограничения на въезд.