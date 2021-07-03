Опитування: Євро-2020 дивляться понад половину українців, третина — вірять у чемпіонство України

54% українців дивляться матчі чемпіонату Європи з футболу. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Решта відповіли, що взагалі не дивляться футбол. З тих, то слідкує за турніром 14% дивляться усі ігри, 40% – окремі поєдинки. Більшість тих, хто активно спостерігає за перебігом чемпіонату — мешканці Заходу, старше покоління та чоловіки.

Також 36% опитаних заявили, що вірять в те, що чемпіоном Європи стане Україна. 18% переконані, що це буде Англія, 15% – Італія, 10% – Іспанія, 7% – Бельгія, 2% – Данія, по 1% – Швейцарія та Чехія. В перемогу національної збірної більше вірять молодь та жінки.

Дослідження проводилося 30 червня – 2 липня. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 2200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,1%.