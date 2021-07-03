Опрос: Евро-2020 смотрят более половины украинцев, треть — верят в чемпионство Украины

54% украинцев смотрят матчи чемпионата Европы по футболу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Остальные ответили, что вообще не смотрят футбол. Из тех, кто следит за турниром 14% смотрят все игры, 40% — отдельные поединки. Большинство тех, кто активно следит за ходом чемпионата — жители Запада, старшее поколение и мужчины.

Также 36% опрошенных заявили, что верят в то, что чемпионом Европы станет Украина. 18% убеждены, что это будет Англия, 15% — Италия, 10% — Испания, 7% — Бельгия, 2% — Дания, по 1% — Швейцария и Чехия. В победу национальной сборной больше верят молодежь и женщины.

Исследование проводилось 30 июня — 2 июля. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 2 200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,1%.