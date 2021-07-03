В Україні за добу виявили 705 нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися від хвороби майже 100 тисяч людей

Минулої доби, 2 липня, в Україні виявили 705 нових випадків зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 27 дітей та 20 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через хворобу потрапили 420 людей, а 36 хворих померли від ускладнень. Водночас 1 072 людини одужали від коронавірусу.