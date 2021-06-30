За добу в Україні виявили понад 600 випадків COVID-19. Сорок пацієнтів померли

В Україні за добу виявили 633 нові випадки коронавірусу, а також сорок людей померли від ускладнень цієї хвороби. Загалом медичні працівники тестували 45 794 осіб.
Медики госпіталізували 360 осіб, 2 294 людини повністю одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 235 096 осіб;
- одужало – 2 166 668 осіб;
- летальних випадків – 52 340;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 840 333.
Учора МОЗ повідомляв про 182 нові випадки коронавірусу, що в декілька разів менше, ніж сьогодні.
За минулу добу вакцинували 81 637 людей. Упродовж дня працювали 518 мобільних бригад, 1 336 пунктів і два центри вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 1 933 944 людини, а дві дози — 649 524 людини.
- 23 червня у двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта», який поширився з Індії та вважається більш агресивним, ніж інші. До Олександрівської лікарні ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта». Вони нещодавно повернулися з Росії. Через цей штам Україна запровадила додаткові обмеження на в’їзд.