В Украине за сутки выявили 705 новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались от болезни почти 100 тысяч человек

За минувшие сутки, 2 июля, в Украине выявили 705 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 27 детей и 20 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за болезни попали 420 человек, а 36 больных умерли от осложнений. В то же время 1 072 человека выздоровели от коронавируса.