Словаччина через низький попит продала назад Росії її вакцину від коронавірусу

Словаччина продала Росії більшу частину її вакцини від коронавірусу «Супутник V», оскільки громадський інтерес до препарату залишається низьким. Окрім цього, європейський медичний регулятор не схвалив його.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя Словаччини.

Словаччина продала назад 160 тисяч з 200 тисяч доз, які закупила березні. Вакцини продали за тією ж ціною, що і купили — $9,95 за дозу.

Агентство з ліків Словаччини відмовилося давати рекомендацію щодо використання «Супутник V», пославшись на недостатню кількість даних від виробника. Зрештою уряд у червні дозволив використовувати цю вакцину тим, хто вважає її кращою за вакцини, які зареєстровані у ЄС, однак суспільний інтерес до препарату був набагато нижче доступної кількості.

Уряд закрив реєстрацію на вакцинацію цим препаратом 30 червня і заявив тоді про наміри продати назад дози, термін придатності яких закінчується.

Зазначимо, що Словаччина — друга після Угорщини країна ЄС, яка застосувала російську вакцину.