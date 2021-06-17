Словаччина припинить вакцинацію російським «Супутником V» через низький попит. Залишки спробують продати

У Словаччині з 30 червня припиняють записувати громадян на вакцинацію російським препаратом «Супутник V». Його залишки продадуть або подарують іншим країнам.

Про це повідомив голова Міністерства охорони здоровʼя Володимир Ленгварський, пише Novinky.

За його словами, уряд попередньо дав на це згоду, її повинні затвердити наступного тижня.

Країна закупила 200 тисяч доз російської вакцини, але на вакцинацію записалися всього 10 тисяч людей. Вік більшості з них становить від 40 до 44 років. Попит на «Супутник V» виявився низьким.

У 100 тисяч доз термін придатності закінчується в кінці липня, тому уряду доведеться поквапитися.