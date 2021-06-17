Словакия прекратит вакцинацию российским «Спутником V» из-за низкого спроса. Остатки попробуют продать

В Словакии с 30 июня прекращают записывать граждан на вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Его остатки продадут или подарят другим странам.
Об этом сообщил глава Минздрава Владимир Ленгварский, пишет Novinky.
По его словам, правительство дало на это предварительное согласие, его должны утвердить на следующей неделе.
Страна закупила 200 тысяч доз российской вакцины, но на вакцинацию записались всего 10 тысяч человек, в основном люди от 40 до 44 лет. Спрос на «Спутник V» оказался низким.
У 100 тысяч доз срок годности заканчивается в конце июля, поэтому правительству придется поспешить.
- В апреле власти Словакии заявили, что полученные образцы «Спутника V» отличаются от тех, о которых писал научный журнал The Lancet. В ответ Россия потребовала вернуть препарат.
- Также из-за российской вакцины в Словакии произошел политический кризис — министра здравоохранения уволили за тайную закупку «Спутника V», а позже подал в отставку премьер Игорь Матович.
- Ранее Матович шутил, что пообещал России в обмен на вакцины «Закарпатскую Украину». Позже он извинился за свои слова и отметил, что Словакия — друг Украины.