Словакия из-за низкого спроса продала назад России ее вакцину от коронавируса

Словакия продала России большую часть ее вакцины от коронавируса «Спутник V», поскольку общественный интерес к препарату остается низким. Кроме этого, европейский медицинский регулятор не одобрил его.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Словакии.

Словакия продала назад 160 тысяч из 200 тысяч доз, которые закупила марте. Вакцины продали по той же цене, что и купили — $9,95 за дозу.

Агентство по лекарствам Словакии отказалось давать рекомендации по использованию «Спутник V», сославшись на недостаточное количество данных от производителя. В конце концов правительство в июне позволило использовать эту вакцину тем, кто считает ее лучшей, чем вакцины, которые зарегистрированы в ЕС, однако общественный интерес к препарату был намного ниже доступного количества.

Правительство закрыло регистрацию на вакцинацию препаратом 30 июня и заявило тогда о намерении продать обратно дозы, срок годности которых истекает.

Отметим, что Словакия — вторая после Венгрии страна ЕС, которая применила российскую вакцину.