На главу КСУ Тупицького продовжують розподіляти справи, попри указ Зеленського про його звільнення

На главу Конституційного суду продовжили розподіляти справи навіть після скасування президентом Володимиром Зеленським указу про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.

Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».

9 квітня 2021 року Тупицького призначили суддею-доповідачем для розгляду скарги екссудді Дарницького районного суду Євгена Вовка щодо конституційності статей закону про «Вищу раду правосуддя» і «Про судоустрій і статус суддів».

Через місяць до нього потрапила скарга громадянина Владислава Дуди — щодо конституційності статті Кримінального процесуального кодексу.

Ці дані журналістам надали в Секретаріаті КСУ. Тобто справи на Тупицького розподілялися навіть після указу Зеленського. Зазначимо, що сам Тупицький вважає своє «звільнення» неправомірним і оскаржує його у Верховному суді.