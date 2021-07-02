На главу КСУ Тупицького продовжують розподіляти справи, попри указ Зеленського про його звільнення

На главу Конституційного суду продовжили розподіляти справи навіть після скасування президентом Володимиром Зеленським указу про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.
Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».
9 квітня 2021 року Тупицького призначили суддею-доповідачем для розгляду скарги екссудді Дарницького районного суду Євгена Вовка щодо конституційності статей закону про «Вищу раду правосуддя» і «Про судоустрій і статус суддів».
Через місяць до нього потрапила скарга громадянина Владислава Дуди — щодо конституційності статті Кримінального процесуального кодексу.
Ці дані журналістам надали в Секретаріаті КСУ. Тобто справи на Тупицького розподілялися навіть після указу Зеленського. Зазначимо, що сам Тупицький вважає своє «звільнення» неправомірним і оскаржує його у Верховному суді.
- 15 червня Конституційний суд України відновив роботу після того, як вона була заблокована через вимогу частини суддів допустити до участі в роботі суду його голову Олександра Тупицького, якого вже тривалий час не допускає до будівлі КСУ Управління державної охорони.
- 29 грудня 2020 року Володимир Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. У КСУ назвали указ президента юридично нікчемним і наголосили, що суд продовжує працювати у штатному режимі.
- 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка та дачі завідомо неправдивих свідчень. Зрештою 19 січня ДБР повідомило йому про підозру.
- 27 травня Голосіївський районний суд Києва 27 травня закрив провадження у справі про притягнення Тупицького до адміністративної відповідальності. Справа стосується конфлікту інтересів.
- 15 червня стало відомо, що судді Конституційного суду України Олександр Тупицький та Олександр Касмінін, яких президент звільнив своїм указом, продовжують дистанційно працювати над розглядом справ.