Схеми: ДБР перевіряє главу КСУ Тупицького на причетність до ще двох злочинів

«Писав заяву про перевірку порядку розподілу справ загалом, але я не стверджував, що я маю інформацію про несанкціоноване втручання в порядок розподілу справ. Просто говорив, що треба з’ясувати, наскільки були дотримані вимоги законодавства під час розподілу справ, оскільки є певні сумніви. Через те, що резонансні справи попадають до одних і тих самих суддів, які є найближчим оточенням пана Тупицького», — пояснив Веніславський журналістам.

Із заявою до правоохоронців звернувся представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.

Йдеться про самовільне присвоєння владних повноважень та несанкціоноване втручання в автоматизований розподіл судових справ.

Про це повідомили в ДБР у відповідь на запит програми « Схеми ».

Державне бюро розслідувань перевіряє главу Конституційного суду Олександра Тупицького на причетність до ще двох кримінальних правопорушень.

Своєю чергою, Тупицький зазначив, що вперше чує про таку справу, мовляв, глава КСУ взагалі не має жодного стосунку до розподілу справ.

Нагадаємо, в межах цього провадження є ще дві статті проти нього — це «державна зрада» та «самовільне захоплення земельної ділянки».

15 червня стало відомо, що судді Конституційного суду України Олександр Тупицький та Олександр Касмінін, яких президент звільнив своїм указом, продовжують дистанційно працювати над розглядом справ.