В Україні виявили 705 нових випадків COVID-19, однак вже 710 тисяч людей повністю вакцинувалися від коронавірусу

В Україні за останню добу виявили 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 28 дітей і 18 медпрацівників. Утім за добу медики вакцинували 93 186 людей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) і Дніпропетровській (31) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 235 801 людина, 52 391 — померли, зокрема 51 за останню добу.

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу в отримали 1 965 658 людей, а дві дози — 710 996.