В Украине выявили 705 новых случаев COVID-19, однако уже 710 тысяч человек полностью вакцинировались от коронавируса

В Украине за последние сутки выявили 705 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 28 детей и 18 медработников. Также за сутки медики вакцинировали 93 186 человек.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 235 801 человек, 52 391 — умерли, в частности 51 за последние сутки.

С начала прививочной кампании первую дозу в получили 1 965 658 человек, а две дозы — 710 996 человек.