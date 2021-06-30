Капітан збірної України Ярмоленко передасть усі премії за Євро-2020 на благодійність

Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко усі премії та бонуси, які отримає за Чемпіонат Європи 2020 року, переведе на благодійність.

Про це у коментарі zbirna.com розповів його агент Вадим Шаблій.

«Насправді, Андрій Ярмоленко ухвалив це рішення задовго до початку Чемпіонату Європи. Всі бонуси, які він отримає за виступ у фінальному раунді Чемпіонату Європи, будуть виділені на допомогу хворим дітям, які її потребують», — пояснив він.

Агент також зазначив, що витрати коштів з цього благодійного фонду він разом із футболістом контролюватимуть особисто.