Капитан сборной Украины Ярмоленко передаст все премии за Евро-2020 на благотворительность

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко все премии и бонусы, которые получит за Чемпионат Европы 2020 года, переведет на благотворительность.
Об этом в комментарии zbirna.com рассказал его агент Вадим Шаблий.
«На самом деле, Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала Чемпионата Европы. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде Чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям», — пояснил он.
Агент также отметил, что расходы денежных средств из этого благотворительного фонда он вместе с футболистом будут контролировать лично.
- В матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу сборная Украины победила Швецию со счетом 2:1. Решающий гол Артема Довбыка стал не только его первым триумфом за сборную Украины, но и рекордом для чемпионатов Европы — украинский форвард забил самый поздний гол, который принес команде победу.
- Украина попала в 1/8 финала Евро-2020 как одна из четырех лучших команд, занявших в своих группах третьи места.