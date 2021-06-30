Капитан сборной Украины Ярмоленко передаст все премии за Евро-2020 на благотворительность

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко все премии и бонусы, которые получит за Чемпионат Европы 2020 года, переведет на благотворительность.

Об этом в комментарии zbirna.com рассказал его агент Вадим Шаблий.

«На самом деле, Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала Чемпионата Европы. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде Чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям», — пояснил он.

Агент также отметил, что расходы денежных средств из этого благотворительного фонда он вместе с футболистом будут контролировать лично.