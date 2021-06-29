Уряд Британії розслідує, як секретні військові документи опинились на зупинці: Схоже на помилку

Уряд Великої Британії проводить розслідування того, як секретні військові документи опинились на автобусній зупинці в графстві Кент. У них містилась інформація про есмінець Defender та план його проходу через Чорне море.

Про розслідування заявив у виступі перед Палатою громад заступник міністра оборони Джеремі Куїн, цитує BBC.

Він сказав депутатам, що «дуже шкодує» про те, що трапилося, і, ймовірно, це помилка високопосадовця, якому тимчасово обмежили доступ до секретних документів. Зазначимо, що 22 червня високопоставлений урядовий чиновник звʼязався зі своїм відомством і повідомив, що секретні документи пропали безвісти.

Розслідування обіцяють провести ретельно і впоратись за тиждень. Документи повернули уряду, і зараз їх перевіряють на предмет відсутності якихось даних.