Правительство Великобритании расследует, как секретные военные документы оказались на остановке: Похоже на ошибку

Правительство Великобритании проводит расследование того, как секретные военные документы оказались на автобусной остановке в графстве Кент. В них содержалась информация об эсминце Defender и план его прохода через Черное море.

О расследовании заявил в выступлении перед Палатой общин заместитель министра обороны Джереми Куин, цитирует BBC.

Он сказал депутатам, что «очень сожалеет» о том, что случилось, и, вероятно, это ошибка чиновника, которому временно ограничили доступ к секретным документам. Отметим, что 22 июня высокопоставленный правительственный чиновник связался со своим ведомством и сообщил, что секретные документы пропали без вести.

Расследование обещают провести тщательно и справиться за неделю. Документы вернули правительству, и сейчас их проверяют на предмет отсутствия каких либо данных.