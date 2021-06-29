Україна продовжить підтримувати білорусів: Кулеба прокоментував заяву Лукашенка про вихід зі «Східного партнерства»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що білоруський народ історично належить до європейської сім’ї народів, незалежно від рішення «влади» вийти зі «Східного партнерства». Відтак Україна продовжить підтримувати білорусів.

Про це він написав у Twitter, коментуючи заяву Міністерства закордонних справ Білорусі про намір розірвати зв’язки з Євросоюзом у відповідь на санкції.

«Можна заявити про вихід зі «Східного партнерства», але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів. Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка», — написав Кулеба.

Нагадаємо, напередодні Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і виступило з заявою «у зв’язку з запровадженими Європейським Союзом безпрецедентними обмежувальними заходами стосовно Білорусі».