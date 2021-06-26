«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів через погоду в Західній Україні — подекуди на 4 години

Через вплив погодних умов затримуються поїзди, які їдуть у напрямку Західної України. Подекуди затримка перевищує 4 години. Про це «Укрзалізниця» повідомила в Telegram.

Затримуються наступні потяги:

№ 4 Ужгород — Запоріжжя (затримка становить 4 години 13 хвилин);

№ 232 Івано-Франківськ — Генічеськ (3 години);

№ 58 Ковель — Одеса (3 години);

№ 8 Чернівці — Київ (2 години);

№ 16 Рахів — Харків (1 година 33 хвилини);

№ 141 Бахмут — Львів (1 година 30 хвилин);

№ 98 Ковель — Київ (1 година 24 хвилини);

№ 243 Київ — Рахів (1 година 16 хвилин);

№ 146 Ужгород — Львів (50 хвилин);

№ 215 Черкаси — Ужгород (1 година);

№ 13 Київ — Солотвино (1 година);

№70 Львів — Маріуполь ( 38 хвилин);

№ 29 Київ — Ужгород (1 година);

№ 49 Київ — Трускавець (1 година);

№ 82 Київ — Ужгород (54 хвилини).

Зазначимо, що на заході України в пʼятницю, 25 червня, низкою областей пройшла сильна буря. Потужні пориви вітру і сильна злива наробили лиха, зокрема у Львові. У містах повалені дерева, пробиті дахи в будівлях, пошкоджені колії та є постраждалі.