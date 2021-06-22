«Укрзалізниця» запускає поїзд із Дніпра до прифронтової Авдіївки

«Укрзалізниця» з 24 червня запускає регіональний поїзд сполученням Дніпро — Авдіївка (13 км від окупованого Донецька). Про це йдеться на сайті компанії.

Новий поїзд курсуватиме щоденно, крім середи. Також сполучення не буде 27, 28, 29, 30 та 31 липня цього року через ремонтні роботи на колії.