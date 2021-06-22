«Укрзалізниця» запускает поезд из Днепра в прифронтовую Авдеевку

Новый поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды. Также сообщения не будет 27, 28, 29, 30 и 31 июля этого года из-за ремонтных работ на пути.

Поезд № 826 Днепр — Авдеевка будет отправляться в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23. Обратно поезд № 825 будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43. Он будет курсировать через 23 станции, в частности Покровск, Межевую, Просяную, Чаплино и другие.

Напомним, что «Укрзалізниця» 13 декабря 2020 года запустила первый рейс по новому маршруту Киев — Авдеевка.