«Укрзалізниця» предупредила о задержке поездов из-за погоды в Западной Украине — примерно на 4 часа

Из-за влияния погодных условий задерживаются поезда, которые едут в направлении Западной Украины. Местами задержка превышает 4 часа. Об этом «Укрзалізниця» сообщила в Telegram.
Задерживаются следующие поезда:
- № 4 Ужгород — Запорожье (задержка составила 4 часа 13 минут);
- № 232 Ивано-Франковск — Геническ (3 часа);
- № 58 Ковель — Одесса (3 часа);
- № 8 Черновцы — Киев (2 часа);
- № 16 Рахов — Харьков (1 час 33 минуты);
- № 141 Бахмут — Львов (1 час 30 минут);
- № 98 Ковель — Киев (1 час 24 минуты)
- № 243 Киев — Рахов (1 час 16 минут);
- № 146 Ужгород — Львов (50 минут);
- № 215 Черкассы — Ужгород (1 час);
- № 13 Киев — Солотвино (1 час);
- №70 Львов — Мариуполь (38 минут);
- № 29 Киев — Ужгород (1 час);
- № 49 Киев — Трускавец ( час);
- № 82 Киев — Ужгород (54 минуты).
Отметим, что на западе Украины в пятницу, 25 июня, в некоторых областях прошла сильная буря. Мощные порывы ветра и сильный ливень наделали беды, в частности, во Львове. В городах повалены деревья, пробиты крыши в зданиях, повреждены пути и есть пострадавшие.
- «Укрзалізниця» возобновила международное сообщение из Киева в Вену через Будапешт, а также запустила рейс из Днепра в прифронтовую Авдеевку.
- В 2021 году «Укрзалізниця» планирует поднимать тарифы на пассажирские перевозки на 2% ежемесячно.
- В январе «Укрзалізниця» запустила чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов.