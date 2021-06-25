По Львову пронеслась буря с дождем, повалила деревья и подтопила дома. В городе развернули оперативный штаб

Во Львове днем 25 июня прошла мощная буря с дождем, которая повалила деревья, затопила улицы и дома. Чтобы разрешить ситуацию в городе начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды.

О непогоде пишут Львовской портал и Zaxid.net, а о штабе — мэр Андрей Садовый в Facebook.

Непогода также повредила и автомобили, которые были припаркованы под деревьями. Кроме этого, из-за последствий сильного ливня и грозы не курсирует часть общественного транспорта. О пострадавших не сообщается.

Спасатели сообщают, что подтопило одну улицу и 10 частных домов на ней, высота подтопления около 40 см. Также частично повреждены крыши на 8 жилых домах и на одном административном здании.

Садовый просит по возможности оставаться дома или в безопасных помещениях и избегать мест у конструкций и деревьев. Горячая линия города — 1580