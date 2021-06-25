Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за гроз и града. Они принесут прохладу на выходные

В выходные, 26—27 июня в большинстве областей Украины ожидается резкое ухудшение погоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, в субботу, 26 июня, в западных, днем в северных и южных областях пройдут грозы, местами возможны сильные ливни, в отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15—20 м/с.
В воскресенье, 27 июня, грозы обещают уже на всей территории Украины, самые сильные ливни пройдут на севере, юге и в центре (І уровень опасности, желтый).
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, грозы и ливни снизят температуру местами на 10 °С — в субботу на западе будет +23...+25 °С, в воскресенье прохлада распространится на всю территорию страны.
Кроме этого, синоптики предупредили о возможном поднятии уровня воды в течение 26—27 июня на реках Карпатского региона на 0,3—1,3 м. Также сообщается, что в местах прохождения сильных ливней могут формироваться значительные склоновые стоки подтопления пониженных мест, а в горных районах существует угроза схода селевых потоков (І уровень опасности — желтый).
- Ранее синоптики прогнозировали, что до конца недели в большинстве областей Украины будет до +36 °С, ослабление жары ожидается лишь в выходные.
- Кроме этого, в Укргидрометцентре предупредили, что 24—25 июня в западных, северных, восточных, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.