Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за гроз и града. Они принесут прохладу на выходные

По данным синоптиков, в субботу, 26 июня, в западных, днем в северных и южных областях пройдут грозы, местами возможны сильные ливни, в отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15—20 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В воскресенье, 27 июня, грозы обещают уже на всей территории Украины, самые сильные ливни пройдут на севере, юге и в центре (І уровень опасности, желтый).

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, грозы и ливни снизят температуру местами на 10 °С — в субботу на западе будет +23...+25 °С, в воскресенье прохлада распространится на всю территорию страны.

Кроме этого, синоптики предупредили о возможном поднятии уровня воды в течение 26—27 июня на реках Карпатского региона на 0,3—1,3 м. Также сообщается, что в местах прохождения сильных ливней могут формироваться значительные склоновые стоки подтопления пониженных мест, а в горных районах существует угроза схода селевых потоков (І уровень опасности — желтый).