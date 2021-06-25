Синоптики оголосили штормове попередження через грози та град. Вони принесуть прохолоду на вихідні

За даними синоптиків, у суботу, 26 червня, у західних, вдень у північних та південних областях пройдуть грози, подекуди можливі сильні зливи, в окремих районах прогнозують град та шквали до 15—20 м/с .

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У неділю, 27 червня, грози обіцяють вже на всій території України, найсильніші зливи пройдуть на півночі, півдні та в центрі (І рівень небезпечності, жовтий).

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, грози та зливи знизять температуру подекуди на 10 °С — у суботу на заході буде +23...+25 °С, у неділю прохолода пошириться на всю територію країни.

Окрім цього, синоптики попередили про ймовірне підняття рівнів води впродовж 26—27 червня на річках Карпатського регіону на 0,3—1,3 м. Також повідомляється, що у місцях проходження сильних злив можуть формуватися значні схилові стоки з пiдтопленням понижених мiсць, а в гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків (І рiвень небезпеки — жовтий).