Голова Єврокомісії: ЄС вестиме діалог з Росією з позиції економічної сили

Європейський Союз під час побудови відносин з Росією виходитиме з позиції економічної сили, оскільки ЄС є найбільшим торговельним партнером для РФ.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.

«Відносини між ЄС і Росією перебувають у негативній спіралі. Нам потрібно готуватися до подальшого спаду. Тож ми вирішили відповідати, коли Росія атакує наші цінності, порушує права людини. Стримувати Росію, коли вона намагається підривати наші інтереси, і залучати Росію, коли це в наших інтересах, наприклад, коли йдеться про питання клімату або громадського здоров’я», — сказала вона.