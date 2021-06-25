Голова Єврокомісії: ЄС вестиме діалог з Росією з позиції економічної сили

Європейський Союз під час побудови відносин з Росією виходитиме з позиції економічної сили, оскільки ЄС є найбільшим торговельним партнером для РФ.
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.
«Відносини між ЄС і Росією перебувають у негативній спіралі. Нам потрібно готуватися до подальшого спаду. Тож ми вирішили відповідати, коли Росія атакує наші цінності, порушує права людини. Стримувати Росію, коли вона намагається підривати наші інтереси, і залучати Росію, коли це в наших інтересах, наприклад, коли йдеться про питання клімату або громадського здоров’я», — сказала вона.
Дипломат наголосила, що ЄС має сильнішу позицію, оскільки імпорт російських продуктів становить лише 5% від загального обсягу, тоді як експорт перевищує 37%.
«У нас позиція сили. Російська економіка побудована на основі нафти та газу, які становлять 25% ВВП, але світ відходить від викопного палива, тож Росії доведеться адаптувати свою економіку. Водночас, в ЄС ми посилюємо частку зеленої енергетики», — додала Урсула фон дер Ляєн.
- 23 червня Reuters із посиланням на власні джерела повідомляло, що канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт лідерів країн-членів ЄС президента Росії Володимира Путіна. Цю ініціативу підтримав президент Франції Емманюель Макрон. Вони хочуть спробувати поліпшити відносини з Росією після саміту Путіна і президента США Джо Байдена.
- У Кремлі позитивно оцінили ідею, а Україна виступила проти. У МЗС заявили, що це має ризики. Пізніше лідери країн-членів ЄС на офіційному рівні не підтримали цю пропозицію.