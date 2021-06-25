Глава Еврокомиссии: ЕС будет вести диалог с Россией с позиции экономической силы

Европейский Союз во время выстраивания отношений с Россией будет исходить из позиции экономической силы, поскольку ЕС является крупнейшим торговым партнером для РФ.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Отношения между ЕС и Россией находятся на отрицательной спирали. Нам нужно готовиться к дальнейшему спаду. Поэтому мы согласились отвечать, когда Россия атакует наши ценности, нарушает права человека. Сдерживать Россию, когда она пытается подрывать наши интересы, и привлекать Россию, когда это в наших интересах, например, когда речь идет о вопросах климата или общественного здоровья», — сказала она.