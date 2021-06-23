Reuters: Меркель предложила пригласить Путина на саммит ЕС. Ее поддержали во Франции

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Эту инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Они хотят попробовать улучшить отношения с Россией после саммита Путина и президента США Джо Байдена.

Пока неизвестно, планируют ли в этом саммите принять участие все лидеры стран-членов ЕС, или только главы Еврокомиссии и Европейского Совета. В то же время страны Балтии, скорее всего, заблокируют такое предложение.

Немцы и французы выразили идею, что не только США должны разговаривать с Россией на самом высоком уровне для урегулирования ряда вопросов, но и Евросоюз также.