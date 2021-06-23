Reuters: Меркель запропонувала запросити Путіна на саміт ЄС. Її підтримали у Франції

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт лідерів країн-членів ЄС президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Цю ініціативу підтримав президент Франції Емманюель Макрон. Вони хочуть спробувати покращити відносини з Росією після саміту Путіна та президента США Джо Байдена.

Наразі невідомо, чи в цьому саміті планують взяти участь всі лідери країн-членів ЄС, а чи лише голови Єврокомісії та Європейської Ради. Водночас країни Балтії, скоріше за все, заблокують таку пропозицію.

Німці та французи висловили ідею, що не лише США повинні розмовляти з Росією на найвищому рівні для врегулювання низки питань, а і Євросоюз також.