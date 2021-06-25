Меркель выразила сожаление, что лидеры ЕС не поддержали ее предложение пригласить Путина на саммит

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление, что ее коллеги из Европейского Союза не приняли предложение по организации встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом она сказала на брифинге по итогам саммита ЕС, сообщает «Европейская правда».
Она отвергла аргумент критиков о том, что приглашение Путина на саммит стран ЕС будет незаслуженной «наградой». Меркель отметила, что президент США Джо Байден смог провести «очень серьезный разговор» с Путиным, и «у меня не было впечатления, что это было наградой для президента России».
Канцлер Германии добавила, что многие страны ЕС ведут диалог с Россией на двусторонней основе: «Я не вижу преимущества в том, чтобы каждый делал это на двусторонней основе, а мы, как союз, не вели такие диалоги».
- 23 июня Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Они хотят попробовать улучшить отношения с Россией после саммита Путина и президента США Джо Байдена.
- В Кремле положительно оценили идею, а Украина выступила против. В МИД заявили, что это содержит риски. Позже лидеры стран-членов ЕС на официальном уровне не поддержали это предложение.