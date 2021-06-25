Лидеры стран ЕС отвергли предложение Меркель пригласить на саммит Путина

Лидеры стран-членов ЕС на официальном уровне не поддержали предложение канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить на саммит президента России Владимира Путина.
Об этом пишет Bloomberg.
Такое предложение исключили из итогового коммюнике, принятого по результатам встречи лидеров всех стран ЕС. Как отмечают дипломаты Евросоюза, некоторые страны Восточной Европы наложили вето на подобную идею.
«Я бы хотела более смелого шага. Будут разработаны форматы и условия переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров», — отметила Меркель.
- 23 июня Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Они хотят попробовать улучшить отношения с Россией после саммита Путина и президента США Джо Байдена.
- В Кремле положительно оценили идею, а Украина выступила против. В МИД заявили, что это содержит риски.
- Латвия, Эстония и Польша присоединились к Литве и выступили против приглашения президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов Европейского Союза. Также отказался участвовать в подобном саммите премьер Нидерландов Марк Рютте — из-за сбитого над Донбассом летом 2014 года рейса MH17.