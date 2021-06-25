Лидеры стран ЕС отвергли предложение Меркель пригласить на саммит Путина

Лидеры стран-членов ЕС на официальном уровне не поддержали предложение канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить на саммит президента России Владимира Путина.

Об этом пишет Bloomberg.

Такое предложение исключили из итогового коммюнике, принятого по результатам встречи лидеров всех стран ЕС. Как отмечают дипломаты Евросоюза, некоторые страны Восточной Европы наложили вето на подобную идею.

«Я бы хотела более смелого шага. Будут разработаны форматы и условия переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров», — отметила Меркель.