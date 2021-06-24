Литва первой из стран ЕС выступила против приглашения Путина на саммит

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила против приглашения на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина.
«Попасть в ловушку один или два раза может быть несчастным случаем, но попадать в нее постоянно — просто безответственно! Предложение возобновить саммиты ЕС с Кремлем в то время, когда режим Путина становится все более и более тоталитарным, только докажет Кремлю, что насилие окупается», — написала она в Twitter.
Как передает «Европейская правда», литовский президент Гитанас Науседа на саммите лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что приглашение Путина станет плохим сигналом Украине и другим странам Восточного партнерства.
«Мы должны иметь дело с Россией, но должны быть очень осторожными относительно реальных намерений путинского режима. До сих пор мы не видели никаких радикальных изменений в модели поведения России», — сказал он.
Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон, который поддержал инициативу о приглашении, заявил, что стабильность Европы требует «требовательного» диалога с Россией.
- Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Они хотят попробовать улучшить отношения с Россией после саммита Путина и президента США Джо Байдена.
- В Кремле позитивно оценили идею, а Украина выступила против. В МИД заявили, что это несет риски.
- Решение заморозить саммиты между ЕС и Россией было принято в 2014 году на фоне российской агрессии против Украины.