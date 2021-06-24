В Кремле позитивно оценили идею пригласить Путина на саммит ЕС. Украина против

В Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита Евросоюза и России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, диалог нужен обеим сторонам.

Об этом он заявил в комментарии «РИА Новости».

«Инициативу оцениваем положительно, Путин является сторонником воссоздания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой. Президент Путин неоднократно об этом говорил. Конечно, мы очень внимательно наблюдаем за саммитом, который сегодня открывается в Брюсселе, и за теми оценками этому потенциальному диалогу, которые оттуда прозвучат», — сказал Песков.

Он подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и она поддержана французским лидером Эмманюэлем Макроном.

«Пока в прикладном плане никакой подготовки нет. Дело в том, что действительно, что такая инициатива выдвинута Меркель и поддержана президентом Макроном, но ключевое обсуждение будет в ЕС с участием других стран-членов, поэтому очень важно понять, там у них есть согласие на этот счет или нет», — отметил Песков.

Как передает Интерфакс-Украина, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что донес до Европейского Союза обеспокоенность Украины в отношении возможного возобновления саммитов между Брюсселем и Москвой. По его словам, это несет риски.

«Инициатива возобновить саммит с РФ без того, чтобы видеть какой-либо прогресс с российской стороны, будет опасным отклонением от политики санкций ЕС, что может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, разохотить Россию от выполнения Минских договоренностей», — сказал Кулеба.