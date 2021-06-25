Лідери країн ЄС відкинули пропозицію Меркель запросити на саміт Путіна

Лідери країн-членів ЄС на офіційному рівні не підтримали пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель запросити на саміт президента Росії Володимира Путіна.
Про це пише Bloomberg.
Таку пропозицію виключили з підсумкового комюніке, ухваленого за результатами зустрічі лідерів усіх країн ЄС. Як зазначають дипломати Євросоюзу, деякі країни Східної Європи наклали вето на подібну ідею.
«Я б хотіла більш сміливого кроку. Будуть розроблені формати й умови переговорів з Росією. Але не на рівні лідерів», — зазначила Меркель.
- 23 червня Reuters з посиланням на власні джерела повідомляло, що канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт лідерів країн-членів ЄС президента Росії Володимира Путіна. Цю ініціативу підтримав президент Франції Емманюель Макрон. Вони хочуть спробувати поліпшити відносини з Росією після саміту Путіна і президента США Джо Байдена.
- У Кремлі позитивно оцінили ідею, а Україна виступила проти. У МЗС заявили, що це несе ризики.
- Латвія, Естонія та Польща приєднались до Литви і виступили проти запрошення президента Росії Володимира Путіна на саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу. Також відмовився брати участь у подібному саміті прем’єр Нідерландів Марк Рютте — через збиття рейсу MH17 над Донбасом улітку 2014 року.