Лідери країн ЄС відкинули пропозицію Меркель запросити на саміт Путіна

Лідери країн-членів ЄС на офіційному рівні не підтримали пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель запросити на саміт президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише Bloomberg.

Таку пропозицію виключили з підсумкового комюніке, ухваленого за результатами зустрічі лідерів усіх країн ЄС. Як зазначають дипломати Євросоюзу, деякі країни Східної Європи наклали вето на подібну ідею.

«Я б хотіла більш сміливого кроку. Будуть розроблені формати й умови переговорів з Росією. Але не на рівні лідерів», — зазначила Меркель.