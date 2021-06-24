Еще три страны ЕС выступили против приглашения Путина на свой саммит

Латвия, Эстония и Польша присоединились к Литве и выступили против приглашения президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов Европейского Союза.

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс убеждена, что прежде чем восстанавливать встречи ЕС с Россией на высшем уровне, она должна реализовать минские соглашения относительно войны на Донбассе.

«Позиция Эстонии в этом вопросе долгое время остается однозначной: в поисках изменений в отношениях с Россией, важно руководствоваться тем, что Россия прежде всего должна выполнить Минские соглашения. После этого мы могли бы пересмотреть нынешнюю политику», — заявила Лийметс.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что открытие нового диалога на высоком уровне с Россией возможно только в том случае, если Москва прекратит агрессивную политику по отношению к своим соседям. Также он вспомнил ей многочисленные гибридные атаки на соседние страны.

Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш в свою очередь убежден, что диалог Евросоюза с Россией на уровне лидеров возможен после решения проблем Крыма и Донбасса: «Если мы хотим открыть диалог с Россией на уровне лидеров, необходимы конкретные шаги с российской стороны. Диалог прекратился в 2014 году на фоне незаконной аннексии Крыма. На Донбассе продолжаются боевые действия. Это проблемы, которые следует решить, и тогда мы можем говорить с Россией».

Напомним, что 23 июня Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит лидеров стран-членов ЕС президента России Владимира Путина. Эту инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Они хотят попробовать улучшить отношения с Россией после саммита Путина и президента США Джо Байдена.