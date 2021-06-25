Меркель висловила жаль, що лідери ЄС не підтримали її пропозицію запросити Путіна на саміт

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль, що її колеги з Європейського Союзу не прийняли пропозицію по організації зустрічі на вищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це вона сказала на брифінгу за підсумками саміту ЄС, повідомляє «Європейська правда».
Вона відкинула аргумент критиків про те, що запрошення Путіна на саміт країн ЄС буде незаслуженою «нагородою». Меркель зазначила, що президент США Джо Байден зміг провести «дуже серйозну розмову» з Путіним, і «у мене не було враження, що це було нагородою для президента Росії».
Канцлерка Німеччини додала, що багато країн ЄС ведуть діалог з Росією на двосторонній основі: «Я не бачу переваги в тому, щоб кожен робив це на двосторонній основі, а ми, як союз, не вели такі діалоги».
- 23 червня Reuters з посиланням на власні джерела повідомляло, що канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт лідерів країн-членів ЄС президента Росії Володимира Путіна. Цю ініціативу підтримав президент Франції Емманюель Макрон. Вони хочуть спробувати поліпшити відносини з Росією після саміту Путіна і президента США Джо Байдена.
- У Кремлі позитивно оцінили ідею, а Україна виступила проти. У МЗС заявили, що це несе ризики. Пізніше лідери країн-членів ЄС на офіційному рівні не підтримали цю пропозицію.