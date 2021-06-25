У Німеччині у місті Вюрцбург чоловік з ножем напав на перехожих — троє людей загинули та кількох поранено

У Німеччині у місті Вюрцбург (розташований між Франкфуртом та Нюрнбергом) чоловік з ножем кидався на перехожих. Попередньо троє людей загинули, ще шестеро поранено.

Про це повідомляє поліція та газета Bild.

Правоохоронці пишуть, що нападника заарештували, інформації про те, що у нього був спільник, немає. Поліція запевняє, що небезпеки для населення також немає.

За інформацією Bild, чоловік нападав на людей з ножем і щонайменше троє з них загинули, ще шестеро отримали поранення, деякі — серйозно. Злочинця зупинили пострілом в ногу.

Райони в центрі міста, як і раніше, заблоковані. Репортер повідомляє, що на вулицях багато машин швидкої допомоги і поліцейських.

За дві години після інциденту поліція підтвердила смерть трьох людей та повідомила, що нападник — 24-річний сомалієць.