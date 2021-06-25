В Германии в городе Вюрцбург мужчина с ножом напал на прохожих — три человека погибли и нескольких ранено

В Германии в городе Вюрцбург (расположен между Франкфуртом и Нюрнбергом) мужчина с ножом бросался на прохожих. По предварительной информации три человека погибли, еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщает полиция и газета Bild.
Правоохранители пишут, что нападающего арестовали, информации о том, что у него был сообщник, нет. Полиция уверяет, что опасности для населения также нет.
По информации Bild, мужчина нападал на людей с ножом и по меньшей мере трое из них погибли, еще шестеро получили ранения, некоторые — серьезные. Преступника остановили выстрелом в ногу.
Районы в центре города по-прежнему заблокированы. Репортер сообщает, что на улицах много машин скорой помощи и полицейских.
Через 2 часа после инцидента полиция подтвердила смерть трех человек и сообщила, что нападающий — 24-летний сомалиец.
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