Во Франции уроженец Туниса напал на полицейский участок. Есть жертвы

Во французском городе Рамбуйе 36-летний уроженец Туниса с ножом в руках атаковал местный полицейский участок. Он зарезал женщину-полицейского, после чего был убит.
Об этом сообщают Associated Press и BBC.
Нападение произошло примерно в 14:20. Мужчина атаковал женщину, когда она заходила в участок после обеденного перерыва. Он нанес ей несколько ударов в шею, после чего ворвался в здание с криками. Коллеги убитой практически сразу открыли огонь на поражение — нападавший убит.
Полицейские заявили, что мужчина выкрикивал «характерные для террористов» лозунги, вероятно «Аллаху акбар».
На место происшествия выехал премьер-министр Франции Жан Кастекс. В город свезли антитеррористические подразделения. Основная версия правоохранителей — террористическая атака.
- В октябре 2020 года во Франции произошла серия терактов. В первом случае 18-летний чеченец с криками «Аллаху акбар» отрезал голову учителю истории за показ карикатур на пророка. Нацассамблея Франции в итоге приняла проект об «исламистском сепаратизме», а почти 80 мечетям назначили проверку.
- В начале ноября в Вене также произошел теракт. Боевики убили четверых человек и ранили более 20. Полиция задержала подозреваемых и убила одного из исламистов.