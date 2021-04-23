Во Франции уроженец Туниса напал на полицейский участок. Есть жертвы

Во французском городе Рамбуйе 36-летний уроженец Туниса с ножом в руках атаковал местный полицейский участок. Он зарезал женщину-полицейского, после чего был убит.

Об этом сообщают Associated Press и BBC.

Нападение произошло примерно в 14:20. Мужчина атаковал женщину, когда она заходила в участок после обеденного перерыва. Он нанес ей несколько ударов в шею, после чего ворвался в здание с криками. Коллеги убитой практически сразу открыли огонь на поражение — нападавший убит.

Полицейские заявили, что мужчина выкрикивал «характерные для террористов» лозунги, вероятно «Аллаху акбар».

На место происшествия выехал премьер-министр Франции Жан Кастекс. В город свезли антитеррористические подразделения. Основная версия правоохранителей — террористическая атака.