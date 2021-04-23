У Франції уродженець Тунісу напав на поліцейський відділок. Є жертви

У французькому місті Рамбує 36-річний уродженець Тунісу з ножем атакував місцевий поліцейський відділок. Він зарізав поліцейську, після чого був убитий.

Про це повідомляють Associated Press і BBC.

Напад стався вдень, приблизно о пів на третю. Чоловік атакував поліцейську, коли вона заходила до відділку після обідньої перерви. Він завдав їй кілька ударів у шию, після чого увірвався в будівлю з криками. Колеги загиблої практично відразу відкрили вогонь на ураження — нападника вбили.

Поліцейські заявили, що чоловік викрикував «характерні для терористів» гасла, імовірно, «Аллаху акбар».

На місце події виїхав премʼєр-міністр Франції Жан Кастекс. У місто звезли антитерористичні підрозділи. Основна версія правоохоронців — терористична атака.