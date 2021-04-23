У Франції уродженець Тунісу напав на поліцейський відділок. Є жертви

У французькому місті Рамбує 36-річний уродженець Тунісу з ножем атакував місцевий поліцейський відділок. Він зарізав поліцейську, після чого був убитий.
Про це повідомляють Associated Press і BBC.
Напад стався вдень, приблизно о пів на третю. Чоловік атакував поліцейську, коли вона заходила до відділку після обідньої перерви. Він завдав їй кілька ударів у шию, після чого увірвався в будівлю з криками. Колеги загиблої практично відразу відкрили вогонь на ураження — нападника вбили.
Поліцейські заявили, що чоловік викрикував «характерні для терористів» гасла, імовірно, «Аллаху акбар».
На місце події виїхав премʼєр-міністр Франції Жан Кастекс. У місто звезли антитерористичні підрозділи. Основна версія правоохоронців — терористична атака.
- У жовтні 2020 року у Франції сталася серія терактів. У першому випадку 18-річний чеченець із криками «Аллаху акбар» відрізав голову вчителеві історії за показ карикатур на пророка. Нацасамблея Франції згодом ухвалила проєкт про «ісламський сепаратизм», а майже 80 мечетям призначили перевірку.
- На початку листопада у Відні теж стався теракт. Бойовики вбили чотирьох осіб і поранили понад 20. Поліція затримала підозрюваних і вбила одного з ісламістів.