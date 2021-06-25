Запрошення Росії на саміт ЄС: посли Франції та Німеччини пообіцяли у майбутньому обговорювати ці питання з Україною

Україна запросила на розмову послів Німеччини та Франції для обговорення ініціативи залучити до саміту ЄС Росію. Сторони домовилися, що подібні питання будуть обговорюватися з Україною перед їх оприлюдненням.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.
Українська сторона наголосила, що ініціатива запрошувати Росію на саміт ЄС іде всупереч санкційній політиці Союзу, яку ухвалили у відповідь на агресію РФ проти України. Також Україна наголосила, що ця ініціатива підриває європейську солідарність на тлі ескалації на тимчасово окупованих територіях та не заохочує Москву до виконання Мінських домовленостей.
Посли відповіли, що це була лише ініціатива, яку в підсумку не підтримали.
- 23 червня Reuters із посиланням на власні джерела повідомляло, що канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт лідерів країн-членів ЄС президента Росії Володимира Путіна. Цю ініціативу підтримав президент Франції Емманюель Макрон. Вони хочуть спробувати поліпшити відносини з Росією після саміту Путіна і президента США Джо Байдена.
- У Кремлі позитивно оцінили ідею, а Україна виступила проти. У МЗС заявили, що це має ризики. Пізніше лідери країн-членів ЄС на офіційному рівні не підтримали цю пропозицію.