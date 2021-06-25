Запрошення Росії на саміт ЄС: посли Франції та Німеччини пообіцяли у майбутньому обговорювати ці питання з Україною

Україна запросила на розмову послів Німеччини та Франції для обговорення ініціативи залучити до саміту ЄС Росію. Сторони домовилися, що подібні питання будуть обговорюватися з Україною перед їх оприлюдненням.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Українська сторона наголосила, що ініціатива запрошувати Росію на саміт ЄС іде всупереч санкційній політиці Союзу, яку ухвалили у відповідь на агресію РФ проти України. Також Україна наголосила, що ця ініціатива підриває європейську солідарність на тлі ескалації на тимчасово окупованих територіях та не заохочує Москву до виконання Мінських домовленостей.

Посли відповіли, що це була лише ініціатива, яку в підсумку не підтримали.