В Україні зафіксували черговий рекорд вакцинації — за добу зробили 96 тисяч щеплень від коронавірусу

В Україні зафіксували черговий рекорд із вакцинації населення від коронавірусу. За добу зробили 96 тисяч щеплень, при цьому 41 тисяча людей отримали першу дозу, а 55 тисяч — другу.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
«Станом на 24 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей», — йдеться в повідомленні.
Загалом вже 1,8 мільйона українців отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу, 490 тисяч людей завершили вакцинацію.
Водночас за минулу добу, 24 червня, в Україні виявили 876 нових випадків зараження коронавірусом. 489 хворих потрапили до лікарень, а 53 людини померли від ускладнень. Водночас майже 2,5 тисячі одужали.
- 23 червня у двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта», який поширився з Індії та вважається більш агресивним, ніж інші. До Олександрівської лікарні ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта». Вони нещодавно повернулися з Росії.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії. Водночас виробники вакцин запевняють, що їхні препарати залишаються ефективними й проти штаму «Дельта».