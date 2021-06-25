В Україні зафіксували черговий рекорд вакцинації — за добу зробили 96 тисяч щеплень від коронавірусу

В Україні зафіксували черговий рекорд із вакцинації населення від коронавірусу. За добу зробили 96 тисяч щеплень, при цьому 41 тисяча людей отримали першу дозу, а 55 тисяч — другу.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.