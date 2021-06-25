В Украине зафиксировали очередной рекорд вакцинации — за сутки сделали 96 тысяч прививок от коронавируса

В Украине зафиксировали очередной рекорд по вакцинации населения от коронавируса. За сутки сделали 96 тысяч прививок, при этом 41 тысяча человек получили первую дозу, а 55 тысяч — вторую.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.