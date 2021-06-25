В Украине зафиксировали очередной рекорд вакцинации — за сутки сделали 96 тысяч прививок от коронавируса

В Украине зафиксировали очередной рекорд по вакцинации населения от коронавируса. За сутки сделали 96 тысяч прививок, при этом 41 тысяча человек получили первую дозу, а 55 тысяч — вторую.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
«По состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек», — говорится в сообщении.
В целом уже 1,8 миллиона украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, 490 тысяч завершили вакцинацию.
В то же время за прошедшие сутки, 24 июня, в Украине выявили 876 новых случаев заражения коронавирусом. 489 больных попали в больницы, а 53 человека умерли от осложнений. Выздоровели почти 2,5 тысячи человек.
- 23 июня у двух человек в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта», который распространился из Индии и считается более агрессивным, чем другие. В Александровскую больницу госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России. В то же время производители вакцин уверяют, что их препараты остаются эффективными и против штамма «Дельта».