У Києві вперше за майже рік не зафіксували жодної смерті від коронавірусу. Востаннє нульова смертність від цієї хвороби була 21 серпня 2020 року.
Про це пише пресслужба КМДА.
«223 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків не зареєстровано. Усього за період пандемії в місті 5 185 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 212 834», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він також зазначив, що до лікарень потрапили 43 хворі, а одужали від коронавірусу за добу — 605 людей.
- 23 червня у двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта», який поширився з Індії та вважається більш агресивним, ніж інші. До Олександрівської лікарні ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта». Вони нещодавно повернулися з Росії.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії. Водночас виробники вакцин запевняють, що їхні препарати залишаються ефективними й проти цього штаму вірусу.