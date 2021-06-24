У Києві вперше за майже рік не зафіксували жодної смерті від коронавірусу. Востаннє нульова смертність від цієї хвороби була 21 серпня 2020 року.

Про це пише пресслужба КМДА.

«223 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків не зареєстровано. Усього за період пандемії в місті 5 185 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 212 834», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він також зазначив, що до лікарень потрапили 43 хворі, а одужали від коронавірусу за добу — 605 людей.