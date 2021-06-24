В Україні за добу виявили майже тисячу нових заражених коронавірусом. Вакцинували — 79 тисяч

В Україні за минулу добу, 23 червня, коронавірусом заразилися 937 людей. Серед них 33 дитини та 24 медики.

Про це пише Міністерство охорони здоров’я у своєму Facebook.

Госпіталізовані 559 людей, 58 хворих померли від ускладнень. Водночас майже 2,5 тисячі людей одужали від коронавірусу.

Найбільше випадків за останню добу зафіксували в Києві (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.

Водночас за 23 червня в Україні зробили щеплення від коронавірусу майже 80 тисячам людей. 38 тисяч з них отримали першу дозу вакцини, а 41 тисяча — другу. Загалом в Україні принаймні одну дозу отримали вже майже 1,8 мільйона людей.