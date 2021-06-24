В Киеве впервые за почти год не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. Последний раз нулевая смертность от ковида была 21 августа 2020 года.
Об этом пишет пресс-служба КГГА.
«223 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных исходов не зарегистрировано. Всего за период пандемии в городе 5 185 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 212 834», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он также отметил, что в больницы попали 43 больных, а выздоровели от коронавируса за сутки — 605 человек.
- 23 июня у двух человек в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта», который распространился из Индии и считается более агрессивным, чем другие. В Александровскую больницу госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его обнаружили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России. В то же время производители вакцин уверяют, что их препараты остаются эффективными и против этого штамма вируса.