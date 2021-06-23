Польща ввела 10-денний карантин для туристів, які прибувають з-поза меж Шенгенської зони

Із 24 червня Польща запроваджує обов’язковий 10-денний карантин для осіб, які приїжджатимуть з країн, що не входять до Шенгенської зони. Винятки зроблять тільки для тих, хто повністю вакцинувався проти коронавірусу.

Про це повідомив заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска, передає Polskie Radio.

Він додав, що на сьомий день карантину людина може зробити тест на коронавірус, і якщо він виявиться негативним, то її звільнять від обмежень. Тобто зараз зникає можливість уникнути карантину, показавши тест, який робили для вʼїзду в Польщу.

Окрім повністю вакцинованих осіб, від карантину також звільняють дітей віком до 12 років. Так країна вирішила боротися з поширенням мутованих штамів коронавірусу.