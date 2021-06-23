Польша ввела 10-дневный карантин для туристов, прибывающих из-за границ Шенгенской зоны

С 24 июня Польша вводит обязательный 10-дневный карантин для приезжающих из стран, которые не входят в Шенгенскую зону. Исключения сделают только для тех, кто полностью вакцинировался против коронавируса.

Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Польши Вальдемар Краска, передает Polskie Radio.

Он добавил, что на седьмой день карантина человек может сделать тест на коронавирус, и если он окажется отрицательным, то его освободят от ограничений. То есть теперь будет нельзя избежать карантина, показав тест, сделанный для въезда в страну.

Кроме полностью вакцинированных людей, от карантина также освобождают детей до 12 лет. Так страна решила бороться с распространением мутировавших штаммов коронавируса.